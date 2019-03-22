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Будьте осторожны: москвичей предупредили об опасности

Фото: www.globallookpress.com
На регион обрушилась непогода

ГУ МЧС по столице сообщило о том, что жителям и гостям города стоит утеплиться и взять с собой зонтики – в пятницу, 22 марта будет дуть сильный ветер до 17 м/с, который прекратится лишь в субботу. Также настроение подпортит неприятный дождь со снегом.

Воздух не прогреется выше +3°С, рассказали изданию "Газета.ру" в центре "Фобос". Из-за осадков и ветров "Аэрофлоту" пришлось отменить 14 рейсов из Москвы, сообщается на сайте компании. МЧС предупредило людей об опасности из-за непогоды. 

Однако уже 23 марта небо прояснится, а осадки прекратятся. Температура воздуха составит +4°С, ветер перестанет бушевать. А вот атмосферное давление поднимется выше нормы – до 752 мм рт. ст.

В воскресенье будет +5°С, а также польет дождь. В понедельник, 25 марта, погода существенно не изменится, только прекратятся осадки. Лишь к выходным, 30 и 31 марта, потеплеет до +8°С, правда, снег и дождь будут сменять друг друга всю следующую неделю. 

Полина ИВАНОВА
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