Названы сроки "генерального наступления весны"

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Солнышко начнет как следует пригревать уже на следующих выходных. Тогда же жители столицы могут смело снимать порядком надоевшие пуховики.
В следующее воскресенье истосковавшихся по теплу горожан ждет температура воздуха +10 градусов и солнце – осадки, наконец, прекратятся. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ну а в первые дни апреля в Москве будет уже "совсем тепло", заверил синоптик.
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