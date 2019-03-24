Названы сроки "генерального наступления весны"

Москвичам осталось терпеть совсем недолго

Солнышко начнет как следует пригревать уже на следующих выходных. Тогда же жители столицы могут смело снимать порядком надоевшие пуховики.

В следующее воскресенье истосковавшихся по теплу горожан ждет температура воздуха +10 градусов и солнце – осадки, наконец, прекратятся. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ну а в первые дни апреля в Москве будет уже "совсем тепло", заверил синоптик.