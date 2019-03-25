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На Москву надвигается теплая волна

Фото: www.globallookpress.com
Прогнозы о холодном конце месяца опровергнуты

Теплая погода порадует москвичей в самое ближайшее время. Уже в четверг, 28 марта, воздух прогреется до +10°С. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Европейскую Россию накроет мощная волна тепла. Уже с четверга западный поток вновь активизируется, и в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы", – передает агентство "Москва" прогноз синоптиков.

Но до четверга придется потерпеть. Пока днем столбики термометров будут подниматься примерно до +5…+6°С, но ночью ожидаются заморозки. Более того, в в среду, 27 марта, возможен обильный снегопад и понижение температуры до -1°С.

Фото: www.globallookpress.com

Однако теплая погода с четверга и далее заставит забыть все мартовские сюрпризы.

В соседних городах Европейской России весна также не спешит. Так, в Санкт-Петербурге 25 марта ожидается дождь со снегом, хотя днем воздух прогреется до +6°С, передает FLASHNORD.

Ранее синоптики рекомендовали дачникам не слишком спешить с посевами – майские заморозки не минуют Россию.

Вера СВЕТЛОВА
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