"Новый рубеж": москвичам пообещали теплые выходные

Весна начнется уже в конце марта

Самым теплым днем с начала года стал понедельник, 25 марта, – воздух в столице и области прогрелся до +7,3°C.

"Несмотря на периодические возвращения зимы, весна в столичном регионе продолжает набирать обороты", -

рассказали Агентству городских новостей "Москва" в центре погоды "Фобос". Синоптики пообещали, что в выходные весна преодолеет новый рубеж: в столице впервые в этом году ожидается до +11°С.

По прогнозам метеорологов, в среду и четверг, 27 и 28 марта, температура в Центральной России понизится до +1+4°С, отмечает "Вечерняя Москва".

В пятницу, 29 марта, в городе будет облачно, температура воздуха +4+6°С, местами пройдут небольшие осадки. В субботу, 30 марта, потеплеет до +5+10°С, ожидается солнечная погода. В воскресенье возможен слабый дождь, столбики термометров покажут +6+11°С, сообщает Гидрометцентр.