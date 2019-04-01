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Москвичам посоветовали повременить и не убирать далеко зимнюю одежду.
Синоптики предупредили, что погода в апреле будет крайне неустойчивой. Несмотря на то, что этот месяц ожидается теплым почти по всей стране, столбики термометров будут "прыгать" то вверх, то вниз.
Так, в Московском регионе температура будет соответствовать норме, а временами даже превышать ее. Это около плюс пяти градусов. Настоящее тепло, когда будет +13-15, наступит лиш во второй половине апреля.
"По климату апрель – самый динамичный месяц… среднее суточное значение температуры от начала месяца до его окончания повышается на 9 градусов. Снег сошел, солнце играет главную роль, поэтому идет бурный рост температуры. Во все остальные месяцы от начала до окончания периода температура изменяется постепенно",
– рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой".
Несмотря на оптимистичные прогнозы, специалист рекомендовал не складывать теплые вещи на дальнюю полку.
"Надо быть более толерантными к погоде, которая будет крайне неустойчивой",
– отметил Вильфанд.
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