Весна еще не вступила в свои права окончательно

Москвичам посоветовали повременить и не убирать далеко зимнюю одежду.

Синоптики предупредили, что погода в апреле будет крайне неустойчивой. Несмотря на то, что этот месяц ожидается теплым почти по всей стране, столбики термометров будут "прыгать" то вверх, то вниз.

Так, в Московском регионе температура будет соответствовать норме, а временами даже превышать ее. Это около плюс пяти градусов. Настоящее тепло, когда будет +13-15, наступит лиш во второй половине апреля.

"По климату апрель – самый динамичный месяц… среднее суточное значение температуры от начала месяца до его окончания повышается на 9 градусов. Снег сошел, солнце играет главную роль, поэтому идет бурный рост температуры. Во все остальные месяцы от начала до окончания периода температура изменяется постепенно",

– рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой".

Несмотря на оптимистичные прогнозы, специалист рекомендовал не складывать теплые вещи на дальнюю полку.

"Надо быть более толерантными к погоде, которая будет крайне неустойчивой",

– отметил Вильфанд.