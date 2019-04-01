Петербуржцев ждет весеннее тепло раньше срока

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На смену холоду и осадкам в Санкт-Петербург придет настоящая весна уже на этой неделе. Так, значительное потепление начнется 2 апреля, во вторник. Столбики термометра в Северной столице поднимется до +8°C.
Как сообщает Северо-Западный УГМС, в среду воздух прогреется до +11°C, а в четверг, потеплеет до +12°C.
По информации портала FlashNord, при этом ветер будет умеренный.
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