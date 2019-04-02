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Москвичей ждут теплые ночи и холодные дни

Фото: www.globallookpress.com
До комфортных прогулок еще далеко

В ближайшие дни характер погоды в Москве будет определять антициклон. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По ее данным, в среду и четверг, 3-4 апреля, температура ночью будет составлять -3 … -1°С, но днем воздух будет прогреваться до +7 … +9°С.

"Такая температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. К сожалению, в конце рабочей недели и в предстоящие выходные дни погода будет менее комфортной", – сказала метеоролог в беседе с RT.

Фото: www.globallookpress.com

Так, с пятницы прекратятся ночные заморозки, но из-за нового циклона небо будет затянуто облаками. Поэтому днем столбики термометров не поднимутся выше +5 … +7°С, уточнила Позднякова. Плюс неприятные ощущения добавит довольно сильный ветер.

В то же время в Северной столице России ожидается значительное потепление. Вся рабочая неделя там будет солнечной. В среду, 3 апреля, температура днем составит +11°С, а в четверг, 4 апреля, достигнет +12°С, передает FlashNord. Ветер при этом ожидается в Санкт-Петербурге умеренный юго-западный.

Вера СВЕТЛОВА
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