Москвичей вновь ждет холод

Весеннее тепло придет в регион лишь к выходным

Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о том, что минусовая температура еще недолго продержится в городе. Так, в ночь на 4 апреля столбики термометра опустятся до -6°C.

По словам специалиста Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, в пятницу, 5 апреля, в Москву вернутся осадки, которые омрачат людям и субботу. Столбики термометров по ночам будут показывать от -3°C до +2°C. Однако уже 7 числа днем воздух прогреется до +13°C.

А в Северную столицу тепло уже пришло. Из-за устойчивой плюсовой температуры, как передает агентство FlashNord, в Санкт-Петербурге начали мыть набережные и мосты от грязи.

К слову, зима еще держится не только в Москве, но и в Курганской области. Там 4 апреля дождь будет сменяться снегом. Пресс-служба Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила агентству "ФедералПресс" о том, что температура в четверг составит около +6°C. А к концу недели в области потеплеет до +10°C.