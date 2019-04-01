Нибиру
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Наводнения, засухи и лесные пожары – такие бедствия могут обрушиться в ближайшее время на страну, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
"Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в последние 40 лет в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период", –
объяснил Абелин. Он напомнил, что в последние десятилетия более чем в 2 раза выросло число аномальных гидрометеорологических явлений, которые наносят существенный материальный ущерб российской экономике.
Изменение климата несет России настоящую угрозу, резюмировал чиновник. Он подчеркнул, что проблемы реализации климатической политики, в том числе, снижения выбросов парниковых газов, весьма актуальны для России, так как они серьезно влияют на социально-экономическое развитие страны, отмечает РИА "Новости".
По словам Абелина, необходимо выявлять самые проблемные вопросы в сфере экологии и вырабатывать эффективные решения для обеспечения экологической безопасности россиян.
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