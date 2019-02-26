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Назван снижающий давление суп

Фото: pixabay.com
Испанское блюдо справится с серьезным недугом

Британские ученые назвали идеальный суп, который поможет избавиться от высокого давления. Оказалось, что испанское гаспачо как можно чаще необходимо употреблять в пищу гипертоникам.

Специалисты считают, что эффект достигается из-за высокого содержания каротина, витамина С и полифенола. Эти элементы способны повлиять на гипертонию, передает "Федерал Пресс".

При этом эксперты подчеркнули, что есть суп гораздо полезнее, чем употреблять его ингредиенты по отдельности.

Напомним, что основными компонентами гаспачо являются помидоры, оливковое масло, уксус или лимонный сок, соль, лёд. Также можно добавить перец, пряности, хлеб, авокадо, огурцы и зелень.

Ранее специалисты рассказали, как безопасно и эффективно избавиться от высокого давления, не прибегая к лекарствам.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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