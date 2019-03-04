Над Землей происходят аномальные взрывы

Ученые пока не выяснили их опасность

Астрономы зафиксировали странные взрывы с помощью телескопа, установленного на спутнике "Ломоносов". Как сообщает replyua.net, эти взрывы были отображены на снимках, полученных из космоса – на них видны аномальные вспышки света, которые произошли на высоте 10-20 километров от поверхности Земли.

Мощность взрывов была огромной, астрономы считают, что они происходят не впервые, но зафиксировать их удалось только сейчас, так как стали видны следы космических частиц.

Сами вспышки пока не изучены, но могут представлять большую опасность. Конспирологи считают, что взрывы имеет искусственный характер и связаны с пришельцами, которые собираются уничтожить планету.