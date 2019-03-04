Найдено вкусное лекарство от гипертонии

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Для того чтобы артериальное давление оставалось нормальным, ученые рекомендуют выпивать не менее 150 мл томатного сока в день.
От гипертонии страдают все больше и больше людей в развитых странах. Неправильное питание, отсутствие физической нагрузки, постоянные стрессы – все эти факторы провоцируют скачки давления.
Томатный сок может стать отличным средством профилактики гипертонии, отмечает VistaNews. В этом напитке содержится много калия, который помогает нормализовать кровяное давление. Правда, пить такой сок следует без соли – ведь содержащийся в ней натрий, напротив, повышает давление.
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