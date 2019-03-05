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Нос выдаст тайны болезней

Самая выдающаяся часть лица подскажет врачам путь к лечению

С древних времен считается, что состояние носа отражает происходящие в организме процессы и может помочь поставить правильный диагноз.

Так, если на крыльях носа видны прожилки кровеносных сосудов, это может свидетельствовать о гипертонии и даже воспалении вен. А вот лопнувшие сосуды помогут распознать застойные явления в организме. 

Если нос приобрел красновато-синий оттенок, это также повод проверить свое артериальное давление – возможно, оно слишком низкое, предупреждают специалисты.

Периодическое покраснение самой выдающейся части лица указывает на хронические проблемы с желудком, а посиневший кончик носа просигналит о болезнях сердца или легких.

Опухшая переносица – повод обратиться к отоларингологу: возможно, в носу образовались полипы, которые необходимо убрать хирургическим путем. Возникшая на переносице поперечная складка часто бывает признаком гипофункции щитовидной железы, предупреждает "МедикФорум". 

Валентина МАЙОРОВА
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