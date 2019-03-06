Найдена новая опасность сладких напитков

Люди, которые пьют газировку, в пять раз больше других рискуют стать инвалидами

Специалисты Американской академии Неврологии выяснили, что употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза – распространенного аутоиммунного заболевания, при котором поражается центральная нервная система.



В исследовании приняли участие 135 человек с рассеянным склерозом. Ученые сравнили реальный рацион питания с рекомендуемым, который включает в себя цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобовые – сообщает EurekAlert!.

Результаты анализа показали, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку.

Рассеянный склероз —это хроническое заболевание, при котором происходит нарушение оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.