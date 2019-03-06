Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдена новая опасность сладких напитков

Фото: pixabay.com
Люди, которые пьют газировку, в пять раз больше других рискуют стать инвалидами

Специалисты Американской академии Неврологии выяснили, что употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза – распространенного аутоиммунного заболевания, при котором поражается центральная нервная система. 

В исследовании приняли участие 135 человек с рассеянным склерозом. Ученые сравнили реальный рацион питания с рекомендуемым, который включает в себя цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобовые – сообщает EurekAlert!.

Результаты анализа показали, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку.

Рассеянный склероз —это хроническое заболевание, при котором происходит нарушение оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Италия восстала против антироссийских санкций

Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения

Американцы набросились на Люксембург за визит Медведева

Заокеанские послы попытались надавить на больную мозоль, сравнив герцогство с Крымом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей