В сливочном масле нашли опасные микробы

Бактерии вызывают серьезные поражения ЖКТ

Испытательно-лабораторный центр Роспотребнадзора проверил различные виды и марки сливочного масла, представленного на полках российских продуктовых магазинов. Качество большинства образцов оказалось удовлетворительным, однако два образца проверку не прошли.



Для проверки были отобраны по пять брикетов одинаковой партии каждого из 15 видов сливочного масла. Все образцы прошли тесты на безопасность молочной продукции, отсутствие стероидных спиртов и жирно-кислотный состав.

Но в 2 образцах было обнаружено повышенное содержание кишечной палочки. Микробиологические показатели этого масла не соответствуют заявленным требованиям – сообщает "Вечерняя Москва".

Роспотребнадзор ежегодно исследует более 300 тысяч проб молочной продукции и настаивает на ужесточении наказания за фальсификацию продукции, вплоть до уголовной ответственности.

Чтобы исследование было честным, продукцию отбирают не со склада, а с полок магазина. Это позволяет оценить не только соответствие продукта нормам, но и условия его хранения.Ведь этот фактор также может повлиять на распространение кишечной палочки.

"Микробиологическое поражение может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Это диарея, рвота, иногда более серьезные поражения – гастроэнтериты с очень тяжелой клиникой", - прокомментировал РИА Новости исследователь.