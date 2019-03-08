Высокий уровень тестостерона оказался смертельно опасным

Гормон провоцирует сердечную недостаточность

Ученые исследовали данные около 4 тыс мужчин в возрасте от 50 до 75 лет, принимавших участие в обследовании на рак простаты, а также тех представителей сильного пола, у которых был повышен тестостерон. Сравнив общие гены, специалисты пришли к выводу, что тромбы зависят от показателя этого вещества.

Полученную информацию от добровольцев исследователи сопоставили с генами 392 тысяч британцев, чтобы найти связь между тромбами и сердечными приступами с определенными участками ДНК.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal, например, человек, у которого есть ген JMJD1C, в 2 раза больше рискует тем, что у него появится бляшка в сосудах. К тому же вероятность получить сердечную недостаточность увеличивается в целых 7,8 раз.