Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Высокий уровень тестостерона оказался смертельно опасным

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЧетыре обыденные привычки ускоряют старение
Гормон провоцирует сердечную недостаточность

Ученые исследовали данные около 4 тыс мужчин в возрасте от 50 до 75 лет, принимавших участие в обследовании на рак простаты, а также тех представителей сильного пола, у которых был повышен тестостерон. Сравнив общие гены, специалисты пришли к выводу, что тромбы зависят от показателя этого вещества.

Полученную информацию от добровольцев исследователи сопоставили с генами 392 тысяч британцев, чтобы найти связь между тромбами и сердечными приступами с определенными участками ДНК.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal, например, человек, у которого есть ген JMJD1C, в 2 раза больше рискует тем, что у него появится бляшка в сосудах. К тому же вероятность получить сердечную недостаточность увеличивается в целых 7,8 раз. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей