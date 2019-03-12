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Грязный воздух убивает человечество

Фото: pixabay.com
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От смога погибают миллионы людей

Грязный воздух намного опаснее для организма, чем курение. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Исследователи отметили, что от промышленного смога и автомобильных выхлопов ежегодно около 8,8 млн человек преждевременно уходят из жизни. Этот показатель на 1,6 млн превышает смертность от сигарет. Об этом говорится в статье, опубликованной в European Heart Journal.

По словам экспертов, мелкие частицы сажи и оксиды азота, выбрасываемые транспортом, фабриками и электростанциями, создают опасный "коктейль". Он влияет на работу сердца и провоцирует инсульты и приступы астмы, передает "МИР24".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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