Понизить давление поможет специальная диета

Сезонное обострение можно облегчить правильным питанием

Ученые давно советуют людям, страдающим от гипертонии, привести в порядок режим питания и ввести в свой рацион ряд полезных продуктов.

Чемпионами по содержанию калия и магния – минералов, которые нормализуют давление, являются зеленые листовые овощи: шпинат, мангольд, руккола, капуста и разные сорта салатов. К примеру, в одной порции салата из листовой свеклы содержится 960 мг калия, а в чашке шпината – 839 мг этого полезного минерала. В зеленых овощах также содержится магний, расширяющий сосуды и снижающий АД.

При гипертонии рекомендуется не забывать о блюдах из свеклы, тыквы и кабачков. Эти овощи полезно запекать, добавляя чеснок – это еще один бесценный помощник в борьбе с гипертонией, напоминает портал "Южный Федеральный".

Много калия содержится и в бобовых: блюда из чечевицы и фасоли должны быть на столе у каждого, кто следит за своим здоровьем. Артериальное давление снижается и от оливкового масла, овса, лосося, фисташек и семян льна. Не следует забывать и про бананы, в которых содержится очень много калия.

Полезны при гипертонии свекольный и гранатовый соки, однако употреблять их нужно с осторожностью и в небольших количествах. Кроме того, людям, у которых артериальное давление повышено, будут полезны зеленый чай и отвар из листьев гибискуса.