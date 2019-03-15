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Дешево и просто: давление снизит приятный напиток

Фото: pixabay.com
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Если вы страдаете от гипертонии, специалисты в первую очередь рекомендуют отказаться от вредных привычек – курения, употребления спиртного в больших дозах, и ограничить в рационе количество соли. Важную роль здесь играют и умеренные физические нагрузки.

Однако есть и еще один способ. Он доступен всем и прост. Медики советуют гипертоникам пить зеленый листовой чай. Конечно, сразу эффекта вы не почувствуете, предупреждают они. Однако если пить его регулярно, вас ждет отличный результат. Исследования показали, что через 12 недель у испытуемых снизилось давление почти на 3 мм рт.ст., пишет Express со ссылкой на статью в британском научном журнале питания.

Специалисты рекомендуют выпивать три-четыре чашки зеленого чая в течение дня.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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