Определены симптомы опасного заболевания мозга

Малейшие изменения в самочувствии могут указать на недуг

Признаки рака мозга зачастую игнорируются пациентами, так как они считают, что изменения, происходящие в их здоровье, слишком незначительны, чтобы идти к врачу.

К такому неутешительному выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона, проанализировав десятки случаев заболевания для того, чтобы определить характерные симптомы начала недуга. По словам больных, они не обращали внимания на головокружения, повышенную утомляемость, сонливость или проблемы со сном, так как считали, что в них нет "ничего особенного", и все это – просто результат стресса.

При этом специалисты подчеркивают, что для больных раком мозга прогноз до сих пор остается неутешительным – этот вид онкологических болезней плохо поддается излечению. После постановки диагноза лишь 40% пациентов живут более года, и менее 20% проживают больше пяти лет, отмечается в работе, опубликованной на Plos One.

Медики советуют внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не упустить малейшие изменения в самочувствии – они могут оказаться признаками серьезного недуга. Так, по словам докторов, если появляются проблемы с речью или письмом, пониманием прочитанного или услышанного, провалы в памяти, невозможность сконцентрироваться или выполнить одновременно несколько задач, имеет смысл обратиться к врачу.

Кроме того, признаками рака мозга могут быть головная боль, нарушение координации, нарушения сна и изменения в характере, к примеру, раздражительность.