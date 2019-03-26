Без лекарств: найден новый способ повышения потенции

Физические упражнения помогут сохранить не только красоту

Укрепить мужское здоровье может не только правильное питание и лекарства – ученые пришли к выводу, что физические упражнения, растягивающие мышцы тазового дна, пресса и бедер, благотворно влияют и на сексуальность.

Тренировки Кегеля чаще рекомендуют женщинам, однако подойдут и сильному полу, сообщает портал "Факты". Мышцы тазового дна имеют общие функции у обоих полов. Упражнения следует делать 30−50 раз по 2−3 подхода в день, причем эффект от них станет заметен уже через неделю. Главная задача тренировки – сокращение мышц тазового дна и удерживание их в напряженном состоянии в течение 5 секунд.

Обещает улучшить потенцию и кундалини-йога (известная также как крийя-йога). Асаны кундалини-йоги учат сосредотачивать энергию и задействуют разные группы мышц.

Положительное воздействие на потенцию дают и всем известные аэробные упражнения. Бег, быстрая ходьба, подъем по ступенькам, катание на велосипеде – все эти занятия обеспечивают хороший кровоток, который очень важен для эрекции.

Кроме того, аэробика укрепляет сердце, мышцы, ответственные за дыхание и кости. Выделить для такой зарядки нужно не менее получаса в день. Таким образом, несложные упражнения, отнимающие не так уж много времени, помогут справиться с деликатной проблемой эректильной дисфункции, не прибегая к медикаментам. Кроме того, в отличие от лекарств, у зарядки нет никаких противопоказаний.