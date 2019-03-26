Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Без лекарств: найден новый способ повышения потенции

Фото: www.globallookpress.com
Физические упражнения помогут сохранить не только красоту

Укрепить мужское здоровье может не только правильное питание и лекарства – ученые пришли к выводу, что физические упражнения, растягивающие мышцы тазового дна, пресса и бедер, благотворно влияют и на сексуальность.

Тренировки Кегеля чаще рекомендуют женщинам, однако подойдут и сильному полу, сообщает портал "Факты". Мышцы тазового дна имеют общие функции у обоих полов. Упражнения следует делать 30−50 раз по 2−3 подхода в день, причем эффект от них станет заметен уже через неделю. Главная задача тренировки – сокращение мышц тазового дна и удерживание их в напряженном состоянии в течение 5 секунд. 

Обещает улучшить потенцию и кундалини-йога (известная также как крийя-йога). Асаны кундалини-йоги учат сосредотачивать энергию и задействуют разные группы мышц. 

Положительное воздействие на потенцию дают и всем известные аэробные упражнения. Бег, быстрая ходьба, подъем по ступенькам, катание на велосипеде – все эти занятия обеспечивают хороший кровоток, который очень важен для эрекции.

Кроме того, аэробика укрепляет сердце, мышцы, ответственные за дыхание и кости. Выделить для такой зарядки нужно не менее получаса в день. Таким образом, несложные упражнения, отнимающие не так уж много времени, помогут справиться с деликатной проблемой эректильной дисфункции, не прибегая к медикаментам. Кроме того, в отличие от лекарств, у зарядки нет никаких противопоказаний. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Все готово": раскрыты подробности выдачи российских паспортов на Донбассе

Часть бланков уже подвезли

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей