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Вкусно и полезно: снизить давление поможет масло

Фото: www.globallookpress.com
Для гипертоников нашли универсальное средство

Повышенное артериальное давление доставляет массу неудобств человеку. Многие продукты лишь усугубляют болезнь. Ученые нашли масло, которое можно использовать при приготовлении пищи и при этом повлиять на гипертонию.

В эксперименте пожилых людей разделили на две группы. Одни включили в свой рацион питания оливковое масло первого холодного отжима, другие – подсолнечное. У испытуемых постоянно измеряли давление, передает Express.co.

Оказалось, что оливковое масло помогает организму снижать артериальное давление. Таким образом, медики отметили, что этот продукт можно без сомнений добавить в свой рацион.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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