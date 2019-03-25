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Названы спасающие от рака продукты

Фото: www.globallookpress.com
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Смертельное заболевание можно предотвратить при приеме определенных овощей

Ученые из Ирландии, Великобритании и Китая нашли продукты, при употреблении которых значительно снижается риск развития рака кишечника.

Оказалось, что ежедневное употребление 74 г репчатого лука уменьшает вероятность появления опухолей на 79%. При этом такими же свойствами обладает лук-порей, лук-шалот и чеснок. Специалисты объясняют целебный эффект тем, что в этих овощах содержится аллицин. Это вещество избавляет клетки от свободных радикалов, передает The Irish Times.

Врачи советуют включить в свой рацион лук и чеснок, однако подвергать их термической обработке не стоит, так как полезные качества продуктов снижаются в разы.

Ранее специалисты дали советы по улучшению состояния кишечника. По их словах, день нужно начинать со стакана воды, массажировать живот после еды и есть поменьше сладостей, напоминает "Царьград".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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