Лекарства для кишечника оказались опасны

У полезных добавок нашли неожиданный побочный эффект

Бактерии, которые содержатся в пробиотиках – лекарственных добавках для оздоровления пищеварительного тракта – на самом деле могут нанести серьезный удар по организму.

Американские ученые пришли к выводу, что штаммы бактерий, входящие в состав пробиотических напитков против диареи, мутируют в кишечнике и атакуют его защитный слой. Таким, образом, увеличивается риск развития синдрома раздраженного кишечника, воспалений и инфекций, сообщается в издании Cell Host and Microbe.

Эксперименты, проведенные на грызунах командой ученых из нескольких американских университетов, доказали, что здоровому кишечнику штамм E coli Nissle не наносит вреда, однако он может непредсказуемым образом эволюционировать, если человек ест сладкие или жирные продукты, а также принимает антибиотики или другие лекарственные средства.

Авторы исследования подчеркивают, что пробиотики отличаются от остальных препаратов тем, что могут менять свои свойства во время лечения. Ученые считают, что полностью отказываться от такой терапии не имеет смысла, однако нужно соблюдать здоровую диету и иметь в виду возможные побочные эффекты, сообщает "МИР 24".