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Названы вызывающие рак напитки

Фото: www.globallookpress.com
При употреблении данных жидкостей значительно повышается риск появления онкологических заболеваний

Директор завода "Липецкая Росинка" Дмитрий Лутов назвал 5 напитков, которые могут спровоцировать развитие рака.

По его словам, содержащие сахарозаменители напитки значительно увеличивают риск появления опухоли поджелудочной железы.

Большой удар по простате наносит газированная вода. Если выпивать ее один раз в неделю, то вероятность появления онкологии повышается на 40%, передает L!FE.

Кроме того, газировка угрожает и женщинам. Потребление 1,5 банки в день провоцирует развитие рака молочной железы.

Эксперт также советует обратить внимание на напитки, в которых содержится консервант Е-123. По словам Лутова, он очень опасен для беременных.

Дмитрий добавил, что любая сладкая газировка может спровоцировать онкологию из-за большого содержания сахара и красителей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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