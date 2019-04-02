Рагадана тайна гибели динозавров

В США нашли следы катастрофы, случившейся 66 миллионов лет назад

Метеорит, врезавшийся в Землю, стал причиной гигантского цунами, уничтожившего десятки видов животных: рыб, птиц, млекопитающих и насекомых. К такому выводу пришли ученые университета Беркли в Калифорнии.

Начало конца произошло, когда страшный толчок вызвал гигантскую волну во внутреннем море на месте штата Северная Дакота, сообщается на сайте учебного заведения. После этого на поверхность Земли обрушился настоящий стеклянный дождь – миллионы крошечных стеклянных шариков – тектитов – диаметром около 5 мм уничтожили на корню всю растительность и забили жабры у рыб, лишив их шансов на спасение.

Такую эпическую картину катастрофы воссоздали ученые на раскопках, проведенных в Северной Дакоте, в местечке с характерным названием Адский ручей. В одном месте палеонтологи нашли окаменелости рыб, аммонитов, млекопитающих, сухопутных и водных динозавров и других существ – гигантскую братскую могилу.

Специалисты считают, что сам астероид упал на полуостров Юкатан, однако последствия его падения распространились далеко от места его встречи с Землей.