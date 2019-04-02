Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рагадана тайна гибели динозавров

Фото: pixabay.com
В США нашли следы катастрофы, случившейся 66 миллионов лет назад

Метеорит, врезавшийся в Землю, стал причиной гигантского цунами, уничтожившего десятки видов животных: рыб, птиц, млекопитающих и насекомых. К такому выводу пришли ученые университета Беркли в Калифорнии.

Начало конца произошло, когда страшный толчок вызвал гигантскую волну во внутреннем море на месте штата Северная Дакота, сообщается на сайте учебного заведения. После этого на поверхность Земли обрушился настоящий стеклянный дождь – миллионы крошечных стеклянных шариков – тектитов – диаметром около 5 мм уничтожили на корню всю растительность и забили жабры у рыб, лишив их шансов на спасение.

Такую эпическую картину катастрофы воссоздали ученые на раскопках, проведенных в Северной Дакоте, в местечке с характерным названием Адский ручей. В одном месте палеонтологи нашли окаменелости рыб, аммонитов, млекопитающих, сухопутных и водных динозавров и других существ – гигантскую братскую могилу.

Специалисты считают, что сам астероид упал на полуостров Юкатан, однако последствия его падения распространились далеко от места его встречи с Землей.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Теперь официально: Тимошенко потерпела горькое поражение на выборах

Политик уже никак не сможет повлиять на результаты голосования

Все было подстроено: мертвых дятловцев разбросали по сугробам по приказу

В естественную причину смерти туристов никто не верит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей