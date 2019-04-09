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Особо опасен: популярный витамин вредит здоровью

Фото: www.globallookpress.com
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В последнее время все чаще советуют принимать витамин D ежедневно. Однако исследователи из университета в канадском Торонто выяснили, что необдуманный прием рыбьего жира может привести к переизбытку этого элемента в организме и нанести удар по почкам.

По мнению ученых, пить витамин D можно только по медицинским показаниям, отмечается в работе, опубликованной на сайте CMAJ. Препараты на основе витамина D можно свободно купить в любой аптеке и даже магазине, однако они могут представлять угрозу для здоровья людей, предупреждают канадские исследователи.

В качестве примера ученые привели происшествие, случившееся с 54-летним канадцем после посещения курорта на юго-востоке Азии. Он обратился к докторам с жалобами на боль в почках. Нефрологи не сразу смогли найти причину патологии, так как анализы мочи, на первый взгляд, были совершенно нормальными.

Дальнейшее исследование показало, что в крови пациента содержатся очень высокие дозы кальция и гормона паратирина, способствующего выводу этого элемента из организма. Такие процессы начинают идти, когда пациент принимает витамин D в больших количествах.

Мужчина и в самом деле регулярно употреблял его на протяжении последних трех лет жизни. После того, как пациент, и без того насытивший свой организм витамином D, отправился в поездку, в которой его организм начал благодаря солнцу получать еще больше этого вещества, у него и возникли серьезные проблемы со здоровьем, разрушившие почки.

Ранее исследование американских ученых показало, что прием витамина D не приводит к уменьшению хрупкости костей в пожилом возрасте.

Валентина МАЙОРОВА
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