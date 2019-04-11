Робот лучше человека: тысячи людей останутся без работы

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Японские ученые провели исследование, касающееся искусственного интеллекта. По их прогнозам, он не только станет незаменимым помощников в каждом доме, но и сможет заменить людей некоторых специальностей.
Первыми "попадут под сокращение" операторы колл-центров, сотрудники стоек информации и консьержи. Однако роботы могут выполнять не только монотонную работу – они способны помогать людям, например, улучшать когнитивные способности пенсионеров.
"С сокращением общения снижаются умственные способности и ослабляется деятельность мозга. Когда человек разговаривает, мозг его начинает активно работать. В Японии понадобится еще два-три года на усовершенствование законодательства и другие процедуры, чтобы робот с искусственным интеллектом стал обычным явлением дома",
– цитирует специалиста РИА "Новости".
Ученые призывают не относится к работам негативно – ведь они способны упростить жизнь человека, например, быстро обрабатывать документы и данные.
"При этом там, где человек соприкасается с человеком, роботом его заменить нельзя. Робот не умеет задавать такие вопросы, и я бы не смог отвечать на вопросы робота. Думаю, что интервьюеров заменить искусственным интеллектом нельзя. Но там, где человек имеет дело с данными, с их обработкой - этим займется робот",
– прогнозирует эксперт.
Первые "человеческие заменители" появятся в продаже совсем скоро. Например, одна из компаний планирует оставить только 5 живых сотрудников, а остальных 95 заменить машинами.
Стремление компаний очевидно – они хотят сократить расходы на персонал там, где это будет выгодно на 100%, поэтому применение искусственного интеллекта будет только расширяться – пишет "ФедералПресс".
В семье искусственный интеллект займет место где-то между домашним питомцем и полноправным членом семьи, но абсолютно точно сделает жизнь удобнее. У него не будет какой-то особой функции, он сможет делать несколько вещей: общаться, отвечать на вопросы, быстро искать информацию в интернете.
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