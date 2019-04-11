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Найдено лекарство против самого страшного аллергена

Фото: www.globallookpress.com
Препарат провоцирует появление защитных антител

Российские ученые сделали настоящий прорыв в лечение аллергии на березу вместе с коллегами из Австрии. Специалисты создали вакцину, которая не только поможет лечить тех, кто страдает от неприятных реакций на пыльцу этого дерева, но и будет эффективна для профилактики.

Россияне больше других жителей мира страдают от пищевой и кожной аллергии. Этот недуг серьезно поражает респираторный тракт. Поэтому исследователи, как сообщает газета "Известия", создали искусственный аналог основного аллергена березы, который блокирует развитие аллергической реакции.

Сейчас лекарство находится на стадии доклинических испытаний. Однако, как отмечает газета "Вечерняя Москва", ученые надеются, что в скором времени с помощь. этого открытия им удастся вообще избавить аллергиков от необходимости принимать препараты всю жизнь, чтобы не чувствовать постоянного дискомфорта и не переезжать с места на места в поисках благоприятного региона.  

Полина ИВАНОВА
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