Найдена связь тренировок с долголетием

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Люди с более мощными мышцами живут намного дольше, чем те, у кого неразвита мускулатура. К такому выводы пришли бразильские ученые.
Отмечается, что мускульная мощность в данном случае противопоставляется силе, которая показывает, к примеру, какой максимальный вес может поднять или толкнуть человек. Профессор Клаудио Гил Араужо подчеркнул, что для того, чтобы нарастить мышцы необходимо выйти за рамки обычных тренировок и прибавить скорость.
Специалисты во время исследования, в котором приняли участие 3878 человек, выяснили, что мышечная мощность снижается после 40 лет. Этот фактор напрямую связан с долголетием. Об этом говорится на сайте Европейского сообщества кардиологов.
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