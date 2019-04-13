Найдена связь тренировок с долголетием

Мускулы значительно продлевают жизнь

Люди с более мощными мышцами живут намного дольше, чем те, у кого неразвита мускулатура. К такому выводы пришли бразильские ученые.

Отмечается, что мускульная мощность в данном случае противопоставляется силе, которая показывает, к примеру, какой максимальный вес может поднять или толкнуть человек. Профессор Клаудио Гил Араужо подчеркнул, что для того, чтобы нарастить мышцы необходимо выйти за рамки обычных тренировок и прибавить скорость.

Специалисты во время исследования, в котором приняли участие 3878 человек, выяснили, что мышечная мощность снижается после 40 лет. Этот фактор напрямую связан с долголетием. Об этом говорится на сайте Европейского сообщества кардиологов.