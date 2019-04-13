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Найден способ избавиться от запаха пота

Фото: www.globallookpress.com
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Дезодорант больше не понадобится

Ученые из Дании нашли способ избавления от запаха пота, не используя дезодорант.

К неприятному аромату приводит жизнедеятельность микробов, живущих на коже человека. Специалисты разработали специальный раствор, который уничтожает эти бактерии, передает РИА "Новости".

Отмечается, что раствор цинка полностью избавляет человека от запаха пота. При этом пол человека или свойства кожи никак не влияют на конечный результат.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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