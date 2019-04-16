Хватит одной чашки: назван лучший напиток от давления

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В лечении гипертонии все средства хороши, даже здоровая пища помогает в борьбе с болезнью. Особенно хороша в этом свекла, точнее свекольный сок.
Ученые выяснили, что понизить давление можно всего лишь ежедневной чашечкой сока из красной свеклы. Эксперимент с участием добровольцев-гипертоников показал, что достаточно выпивать по чашке напитка в день в течение четырех недель, чтобы достичь результата.
В среднем давление у испытуемых падало на 8/4 мм ртутного столба. Для многих добровольцев этот результат помог вернуть показатель в норму, пишет Daily Express.
По мнению специалистов, полезный эффект достигался за счет неорганического нитрата, обладающего полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы.
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