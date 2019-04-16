Проблемы с потенцией выявит простой тест

Лучшее средство от мужских проблем - профилактика

На неполадки в репродуктивной сфере жалуется все большее число мужчин. О том, как сберечь здоровье, рассказал член-корреспондент РАН Олег Аполихин. Доктор отметил, что некоторые симптомы нельзя игнорировать – они являются сигналом для незамедлительного обращения к специалисту.

Один из самых эффективных тестов, с давних времен известный человечеству, – наличие стойкой утренней эрекции. Если она присутствует ежедневно в течение двух недель, все в порядке. Если же результат отрицательный, пора записываться на консультацию, считает доктор.

Есть и другие важные признаки неполадок с мужским здоровьем, которые на первый взгляд не связаны с потенцией. Если снижается интенсивность умственной деятельности, появляется вялость, сонливость – это тоже повод обратить более пристальное внимание на состояние организма.

Лишний вес сразу записывает представителей пола в группу риска - жир часто выполняет функции эндокринного органа, вырабатывая особые женские гормоны – эстрогены. Повышенный их уровень приводит к развитию у мужчин женских вторичных половых признаков, таких, как увеличение груди и живота. Кроме того, жир влияет на гиперплазию предстательной железы, а это приводит к ухудшению самочувствия мужчины в целом, отмечает издание "АиФ".

Ранее специалисты дали простые рекомендации, которые помогут сохранить потенцию до глубокой старости.