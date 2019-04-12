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Сберечь самое ценное: как повысить потенцию

Фото: pixabay.com
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Рекомендации экспертов помогут остаться на высоте

Мужчины не любят показывать свою слабость и зачастую тянут до последнего, лишь бы не обращаться к врачам и не признаваться в эректильной дисфункции.

Специалисты считают, что можно надолго сохранить мужское здоровье, если придерживаться простых правил.

Во-первых, джентльменам любого возраста врачи советуют побольше двигаться – физические упражнения укрепляют здоровье в целом и положительно влияют на потенцию. Особое внимание следует уделить аэробным упражнениям и упражнениям, направленным на усиление кровотока в нижней части тела.

Затем, нужно избавиться от вредных привычек – курение, алкоголь и наркотики – главные враги полноценного мужчины.

Обязательно нужно контролировать свой вес. Ожирение негативно сказывается на потенции, снижает либидо и сокращает продолжительность полового акта, предупреждают эксперты.

Жирная, соленая или слишком сладкая еда – не только прямой путь к импотенции, это и удар по здоровью в целом. А вот овощи, фрукты, постное мясо, рыба, морепродукты, орехи, чеснок и оливковое масло в кратчайшие сроки вернут сильному полу вкус к жизни.

Уменьшают либидо и хронические болезни, лечением которых мужчины зачастую склонны пренебрегать. Прежде, чем идти к сексологу, есть смысл обратиться к терапевту и поправить здоровье в целом – тогда и проблемы с потенцией исчезнут, сообщает портал Sovets.net.

Валентина МАЙОРОВА
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