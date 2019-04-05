Чудесное изобретение помогало еще инкам

Великолепное средство для поднятия потенции, лекарство от женских болезней, эффективный стимулятор работы головного мозга – все эти эпитеты можно приложить к перуанской маке.

Порошок из этого растения использовался в качестве афродизиака еще древними инками, однако в Европе этот суперфуд распробовали лишь недавно. Рассказывают, что Франсиско Писарро, завоеватель Перу, неодобрительно отнесся к маке – растение показалось ему слишком похожим на обыкновенную редьку. Не убедили завоевателя и рассказы о том, что великий инка Атауальпа с помощью маки уделял внимание каждой из своих 800 наложниц.

Испанский король Карл V, услышав от Писарро рассказ о местной редьке, которая якобы вдохновляет на подвиги в постели, только посмеялся, и сексуальную революцию в Старом Свете пришлось отложить до ХХ века.

Считается, что на волшебные свойства корнеплода аборигены обратили внимание еще до нашей эры. Индейцы заметили, что, поев маки, домашние животные начинали бурно размножаться. Сначала местные жители научились гнать из маки самогон, а затем стали перетирать корни в порошок, который использовали для интимных нужд.

Во времена испанского владычества католические священники запрещали готовить чудо-порошок, хотя и позволяли выращивать маку на корма для личного скота, отмечает издание Speed Info. Сейчас все желающие могут попробовать использовать маку перуанскую для поднятия потенции, однако медики советуют непременно посоветоваться с врачом, прежде чем разнообразить свой рацион этим порошком.