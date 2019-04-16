Подойдет ленивым: найдена лучшая диета

Простой подход поможет сбросить лишние килограммы

Специалисты наконец-то разработали рацион, который поможет легко и просто похудеть даже самым отъявленным ленивцам. Диета под названием "Десять ложек" подойдет для всех, кто не хочет радикально менять свой режим питания.

Суть нового подхода к избавлению от лишнего веса заключается в том, что в течение дня нужно есть 3 раза, причем каждый прием пищи не должен включать в себя больше десяти столовых ложек еды.

При этом диетологи предупреждают, что сладости, пирожные, торты, мучное и другие быстрые углеводы лучше не есть вовсе. Стоит также избегать и пищи, приготовленной во фритюре, полуфабрикатов, чая и кофе. Однако в остальном можно себя не ограничивать. Пить лучше чистую негазированную воду.

При этом поужинать лучше за 4 часа до сна, ну а если перед тем, как отправиться в кровать, разыграется аппетит, можно выпить стакан теплой воды с лимонным соком и ложечкой меда.

Эксперты напоминают, что, прежде чем серьезно перестраивать свой рацион, нужно обязательно проконсультироваться у специалиста. Даже эта простая диета имеет свои противопоказания, и она не должна быть слишком долгой, отмечает портал Politeka.

