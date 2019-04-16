Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Подойдет ленивым: найдена лучшая диета

Фото: pixabay.com
Простой подход поможет сбросить лишние килограммы

Специалисты наконец-то разработали рацион, который поможет легко и просто похудеть даже самым отъявленным ленивцам. Диета под названием "Десять ложек" подойдет для всех, кто не хочет радикально менять свой режим питания.

Суть нового подхода к избавлению от лишнего веса заключается в том, что в течение дня нужно есть 3 раза, причем каждый прием пищи не должен включать в себя больше десяти столовых ложек еды. 

При этом диетологи предупреждают, что сладости, пирожные, торты, мучное и другие быстрые углеводы лучше не есть вовсе. Стоит также избегать и пищи, приготовленной во фритюре, полуфабрикатов, чая и кофе. Однако в остальном можно себя не ограничивать. Пить лучше чистую негазированную воду.

При этом поужинать лучше за 4 часа до сна, ну а если перед тем, как отправиться в кровать, разыграется аппетит, можно выпить стакан теплой воды с лимонным соком и ложечкой меда. 

Эксперты напоминают, что, прежде чем серьезно перестраивать свой рацион, нужно обязательно проконсультироваться у специалиста. Даже эта простая диета имеет свои противопоказания, и она не должна быть слишком долгой, отмечает портал Politeka.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Обман с переходом на "цифру": мошенники ликуют

Россияне сами отдают аферистам деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей