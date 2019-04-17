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Россия оказалась в плену смертельно опасной болезни

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В стране увеличилось число онкобольных

Сотни тысяч человек живут со страшным диагнозом "рак". При этом числе больных непрерывно растет, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По подсчетам ведомства, злокачественная опухоль обнаружена у более 600 тыс россиян, передает Telegram-канал "Говорит Москва". Каждый 50-й больной, к сожалению, уходит из жизни.

Однако это, по словам Каприна, хороший показатель, уточняет "ФедералПресс". В Европе, например, он гораздо выше. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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