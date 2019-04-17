Россия оказалась в плену смертельно опасной болезни

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Сотни тысяч человек живут со страшным диагнозом "рак". При этом числе больных непрерывно растет, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
По подсчетам ведомства, злокачественная опухоль обнаружена у более 600 тыс россиян, передает Telegram-канал "Говорит Москва". Каждый 50-й больной, к сожалению, уходит из жизни.
Однако это, по словам Каприна, хороший показатель, уточняет "ФедералПресс". В Европе, например, он гораздо выше.
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