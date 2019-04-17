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Найдена избавляющая от высокого давления настойка

Фото: www.globallookpress.com
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Самые популярные народные рецепты помогут в борьбе с недугом

Справиться с гипертонией можно при помощи нетрадиционной медицины.

Ведь на артериальное давление влияют лекарственные травы. Например, подорожник. Не зря же его прикладывают к ранам. Между тем он также прекрасно борется с перепадами артериального давления.

Фото: pixabay.com

Листья необходимо помыть и измельчить. Погрузить 4 столовые ложки сырья в пол-литра воды и настаивать 2 недели. Затем процедить и по 30 капель, предварительно разбавив их в виде, принимать трижды в день перед едой.

Еще одна целебная трава – клевер. Отвар из его цветков – один из лучших рецептов. Их необходимо залить водой в пропорции: 200 граммов сырья на литр жидкости, – и минут 10 поварить.

Средство номер три – медово-овсяная настойка с добавлением девясила. Овес кипятим, затем настаиваем несколько часов, после чего засыпаем туда 4 столовые ложки девясила, снова кипятим и настаиваем.

Через пару часов добавляем в жидкость 30 граммов меда – и чудо-лекарство готово. Для исцеления трети стакана дважды в день будет достаточно. Пить не меньше 2-3 недель.

Ксения АНДРЕЕВА
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