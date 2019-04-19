Миф об эффективности препаратов развеяли

Бездумный прием антибиотиков играет на руку заболеваниям, а не организму человека. Об этом заявил руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Данило Ло Фо Вонг.

Многие люди пытаются лечить с помощью антибиотиков грипп, однако это чревато плохими последствиями, подчеркнул Вонг.

"Малые или одноразовые дозы антибиотиков могут быть недостаточно сильны для того, чтобы уничтожить причину болезни, но смогут привести к выработке устойчивости бактерии, которая выживет и размножится. Так что это очень плохая идея",

– цитирует его РИА "Новости".

Кроме того, грипп – вирусное заболевание. Лечить его лекарствами, которые направлены на борьбу с микробами, совершенно бессмысленно, передает "Федерал Пресс". Поэтому, прежде чем начать их принимать, нужно выяснить причину заболевания: вирус или бактерии.

Еще более глупой идеей является "профилактика" с помощью антибиотиков, пишет РИА ФАН. Такие примеры встречаются в отсталых странах, где у людей нет даже чистой воды, и местным женщинам во время родов дают эти лекарства для того, чтобы они ничем не заразились.