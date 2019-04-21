Полезно знать: как не потолстеть за майские праздники

Эксперты раскрыли главный секрет стройного тела

Итальянские ученые рассказали, как не набрать лишние килограммы за продолжительные выходные. Специалисты предупреждают, что калорийные сладкие и мясные блюда, которые окажутся на столе, легко "помогут" набрать 3 кг лишнего веса. Главный совет прост: нужно следить за количеством съеденного и не забывать про активность.

Опрос, проводимый у 50 экспертов, включая диетологов и личных тренеров, показал, что большинство специалистов ставят на первое место употребление достаточного количества воды. Ежедневная норма – 2 литра в день.

"Стоит понимать, что хорошо увлажненный организм является основой для успешного ведения физической активности",

– отметил гастроэнтеролог Campus Bio-Medico.

Хорошей привычкой является поддержание правильного потребления углеводов, белков. Также стоит быть внимательным не только к количеству пищи, но и к ее качеству. Чтобы не набрать вес, нужно находить время для физической активности, например, гулять на свежем воздухе или бегать.