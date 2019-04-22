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Страх и ужас: космонавты заметили Нибиру над Индийским океаном

Фото: pixabay.com
Американские ученые признали, что конец света не за горами

Фотография, сделанная с борта Международной космической станции, не на шутку испугала и специалистов NASA, и конспирологов.

Над поверхностью Индийского океана запечатлели нечто необычное, загадочный объект, похожий очертаниями на таинственную планету. Впрочем, на страничке американского аэрокосмического агентства в Instagram утверждается, что это просто скопление облаков на большой высоте. Однако уфологи уверены, что космонавты сфотографировали планету Х – грозную Нибиру, которая расправится с Землей до конца апреля, отмечает Vista News.

По мнению конспирологов, ученые и власти скрывают информацию о грозящей Земле беде, чтобы не напугать людей. Однако от этого опасность не становится менее реальной, предупреждают инопланетные эксперты. И пусть NASA отказывается комментировать любые слухи, исследования и выводы, посвященные планете "звезде Смерти", скрытые намеки порой просачиваются в Сеть.

К примеру, потрясающая фотография, сделанная с МКС, называется "Gaze in awe", что можно перевести как "взгляд в благоговении" или же "взгляд в ужасе". Конспирологи уверены, что таким нестандартным образом американские ученые признают, что в конце апреля Земля прекратит свое существование. 


Валентина МАЙОРОВА
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