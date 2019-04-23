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Последняя неделя: Нибиру уничтожит все живое

Фото: pixabay.com
Названа новая дата конца света

Земле грозит неминуемая опасность: уже 1 мая произойдет столкновение Солнца и таинственной планеты Х.

Загадочная Нибиру вплотную подобралась к нашему светилу и теперь грозит гибелью всему человечеству.

Все больше и больше людей видят "Звезду смерти" в небе рядом с Солнцем – фотографии из разных уголков Земли ежедневно разлетаются по Сети.

Неназванный российский уфолог считает, что 1 мая Нибиру наконец-то врежется в Солнце – произойдет взрыв, яркая вспышка, и планета Х будет уничтожена. Однако гибнущая Нибиру утащит за собой все живое, считают конспирологи.

На Землю обрушится солнечный ветер, начнутся сильные перепады температур, область экватора охватят гигантские пожары, сообщает портал Vlad Time.

Наше светило выдержит удар "Звезды смерти", однако поменяет направление движения по галактической спирали Млечного пути. В результате этого Земля на долгие годы лишится тепла и света, и человечество погибнет.

Конспирологи убеждены, что элиты крупнейших государств давно осведомлены о подобном раскладе событий. Мировое правительство держит наготове огромные космические корабли, снабженные генераторами, энергии в которых хватит минимум на полстолетия. В случае катаклизма сильные мира сего просто улетят в космос, а остальных ждет неминуемая смерть.

Валентина МАЙОРОВА
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