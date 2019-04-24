На Луне нашли пришельцев с Нибиру

Черви-потрошители изрыли поверхность спутника Земли

Не просто следы инопланетной жизни на Луне обнаружили российские исследователи внеземных цивилизаций. По норам, которые рассмотрели эксперты Дальневосточной ассоциации уфологических наук (ДАУ), можно судить об обитателях, поселившихся на спутнике.

Тщательное изучение снимков позволило им предположить, что на Луне поселились гигантские черви с Нибиру. Они специально были завезены с планеты смерти.

По мнению уфологов, длина паразитов составляет не меньше нескольких сотен метров, их ширина – десятки метров. Чем гости руководствовались при выборе своего ПМЖ, пока является загадкой. Российские ученые окрестили их червями-потрошителями.

"Очевидно, мы имеем дело с особой формой жизни, не нуждающейся в воздушном пространстве и биологической пище. Вероятней всего, пищей червям служит некое вещество, имеющееся в тоще спутника",

– цитирует специалиста из ДАУ VistaNews.

Рядом с норами, которые роют потрошители лунной поверхности, найдены белые пятна – следы жизнедеятельности червей, которые, кстати, не обязательно прибыли с Нибиру. Возможно, они составляют часть лунной жизни. Ведь похожие паразиты населяют Землю. Например, бычий цепень, эхинококк или подкожный паразит ришта.