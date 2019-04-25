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Земле грозит ледяной апокалипсис с Нибиру

Фото: pixabay.com
На нашей планете начнется новый ледниковый период

Все больше и больше уфологов приходят к выводу, что вторжение инопланетян с планеты Х произойдет до конца апреля.

Некоторые конспирологи прямо заявляют, что случится это уже в это воскресенье, 28 апреля.

Ануннаки с Нибиру захватят систему ГЛОНАСС и вызовут погодные катаклизмы в России, Европе и на Американском континенте. Сильные морозы, снег и ураганный ветер, а вовсе не теплая погода ждут землян уже в конце этой недели, сообщает портал Vlad Time.

Приближение Нибиру приведет к тому, что на нашей планете начнется новый ледниковый период. "Звезда смерти" – огромное небесное тело. Уфологи считают, что она примерно в 3 раза больше Земли.

При приближении к нашей планете Нибиру буквально заслонит Солнце, и это вызовет целый ряд катаклизмов на разных континентах. Резкие перепады температур и сильные магнитные бури обрушатся на землян. Магнитное поле нашей родной планеты выйдет из строя из-за огромной гравитационной массы Нибиру. 

Многие конспирологи уверены в том, что пережить эту катастрофу Земля уже не сможет. 

О том, что конец света может произойти в любой день, сообщалось неоднократно. Недавно астронавты с МКС якобы заметили Нибиру над Индийским океаном, а некий российский уфолог прямо заявил, что наша планета погибнет 1 мая.

Валентина МАЙОРОВА
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