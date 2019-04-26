Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле

Уфологи поделились сенсационной новостью

Жители тихого американского городка внезапно обнаружили, что их местечко стало убежищем для пришельцев.

В городе Холтвуд местный житель зафиксировал пролет странного светящегося диска в ночном небе. Объект, попавший на камеру, был больше всех звезд на небе, а увеличение позволило разглядеть, что НЛО на самом деле представляет собой красную сферу, сообщает портал Vlad Time.

Уфологи отмечают, что изначально его приняли за "небесный огонь" – китайский фонарик, который запускают в небо, однако объект двигался по собственной траектории, не взирая на направления ветра. При этом таинственная летающая тарелка не делала попыток скрыться, напротив, она спокойно описывала круги в ночном небе.

Конспирологи уверены, что маленький американский городок был выбран инопланетянами не случайно. В Холтвуде проживает меньше сотни человек, до ближайшего крупного населенного пункта – несколько десятков километров. Вероятно, именно это и привлекло инопланетян, которые устроили там свое логово.

Альтернативные ученые считают, что, возможно, Землю посетили пришельцы с Нибиру, давно наблюдающие за человечеством. Об аннунаках – странных обитателях планеты Х, писали еще древние шумеры. До сих пор загадка Звезды Смерти не дает покоя уфологам. И, хотя ученые NASA без устали твердят, что никакой Нибиру не существует, конспирологи категорически не согласны с ними.

С завидной регулярностью появляются пророчества о скором конце света, который несет с собой планета Х. Однако до недавнего времени все эти предсказания не сбывались.