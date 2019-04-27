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Неотвратимо: Нибиру смещает орбиту Земли

Фото: pixabay.com
Планета Х скоро столкнется с нашей планетой

В преддверии обещанного апокалипсиса появляются новые тревожные сообщения.

Конспирологи, видимо, сами уже не верят в предсказанный ранее очередной конец света, который должен случиться 1 мая.  Сторонники фантастической теории о гибели Земли из-за планеты-убийцы Нибиру заявили, что через 10 лет будет неминуемое столкновение. Она врежется в земную поверхность.

Уфологи считают, что пока Нибиру вращается вокруг нашей планеты словно спутник, но движется по скошенной траектории. Что приведет к необратимым последствиям. Однако есть и другие мнения "экспертов", отмечает Vladtime.

Так, один из американских специалистов предположил, что столкновения не будет – Нибиру сольется с поверхностью Земли. Каким образом это может случиться, пока неясно. Однако уфолог утверждает, что если все пойдет по такому сценарию, наши цивилизации "смешаются", результатом чего станет новая планета. Как будут выглядеть ее обитатели, специалист по тарелочкам не уточнил.

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