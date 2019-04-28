Началось: нападение флота с Нибиру засняли на видео

Странный объект заметили в Португалии

Загадочная Нибиру продолжает пугать людей. В Португалии очевидцы засняли якобы флот с планеты Х.

На кадрах видно, как НЛО со стремительной скоростью приближается к отдыхающими на пляже. При этом на протяжении всей записи слышны испуганные детские крики, передает Vista News.

Что это был за летающий объект остается непонятно. Однако уфологи поспешили заверить, что пришельцы с Нибиру уже начали атаковать людей и в скором времени уничтожат все человечество. По их мнению, правительство стран старается скрыть правду о вторжении, чтобы не поднять панику среди населения.

Однако другие эксперты уверены, что на видео засняли обычный полет военного самолета, который так и напугал детей.