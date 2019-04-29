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Пришельцы с Нибиру обосновались в КНДР и покушаются на Россию

Фото: pixabay.com
Миру грозят не только пришельцы, но и новая раса сверхлюдей

Конспирологи без устали предупреждают о том, что конец света не за горами – многие эксперты считают, что Земля доживает последние дни. В разных уголках мира все больше очевидцев замечают странные явления. Недавно непонятный летающий объект заметили на фотографии, сделанной корреспондентом во время работы в КНДР.

Уфологи немедленно решили, что темное пятно, которое можно найти на фото, – это настоящая летающая тарелка. Специалисты по паранормальным явлениям напоминают, что в Северной Корее неоднократно видели НЛО – часто во время официальных встреч и съемок. По мнению уфологов, на этот раз над КНДР засветились пришельцы с Нибиру – более того, вероятно, аннунаки – жители таинственной планеты Х – уже построили там свою базу.

Инопланетяне не просто так выбрали Северную Корею, предупреждают конспирологи. Во-первых, пришельцы любят пустынные местности – где мало людей и средств наблюдения. Кроме того, Пхеньян проводит политику изоляции – в КНДР нет глобальных социальных сетей, активность Всемирной паутины невелика. Даже если кто-то любопытный заметит пришельца, эта информация не разлетится по всему миру.

Некоторые конспирологи пошли еще дальше и договорились до того, что инопланетяне якобы уже активно размножаются, скрещиваясь с корейцами, чтобы создать самую могущественную расу, сообщает VistaNews. Уфологи считают, что Пхеньян активно сотрудничает с пришельцами, планируя вместе с ними захватить весь мир.

Отдельные эксперты предупреждают, что России нужно быть начеку: наша страна – на очереди. Инопланетяне уже покушаются на обширные российские территории с их огромными природными богатствами. Активность северокорейских политических кругов и контакты на высшем уровне между двумя странами якобы тоже вызваны интересом пришельцев с Нибиру, подчеркивают конспирологи.

Валентина МАЙОРОВА
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