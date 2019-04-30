Уфологи пришли в шок от действий американского космического агентства

NASA планирует провести в первые дни мая "репетицию апокалипсиса" – специальные учения, во время которых отработают действия, необходимые в том случае, если Земля сблизится с огромным астероидом.

Конспирологи всех мастей немедленно забили тревогу, ведь раньше ничего подобного аэрокосмическое агентство США не объявляло. Эксперты немедленно пришли к выводу, что речь идет не только и не столько об учениях – нашей планете грозит реальная опасность, однако от человечества эту информацию скрывают.

По мнению российских уфологов, активность инопланетян в последнее время чрезмерно увеличилась. НЛО, которые появляются в разных уголках мира, проход массивного астероида около Земли, аварии на МКС – все это звенья одной цепи.

Более того уфологи утверждают, что "репетиция апокалипсиса", которую планирует NASA – это вовсе не репетиция, а подготовка к настоящей катастрофе, которая произойдет уже очень скоро – якобы об этом конспирологам рассказал источник в американском космическом агентстве. Специалисты NASA знают о приближающемся к Земле огромном астероиде размером от 5 до 7 километров, который выйдет на околоземную орбиту уже в ближайшие 3 дня.

Человечество пребывает в неведении, однако нашей планете грозит серьезная опасность: инопланетный гость может "Завалиться" на Землю и уничтожить все живое. Самое печальное, что падение астероида ожидается где-то в европейской части России, сообщает Vista News.

Есть, правда, и более позитивный сценарий: небесное тело может пройти по касательной на высоте полета искусственных спутников, и тогда конец света отложится на неопределенное время.

Ранее конспирологи объявили, что апокалипсис наступит до конца апреля – якобы планета Нибиру вызовет на Земле глобальное похолодание.



