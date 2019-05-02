Инопланетяне несутся к нашей планете на огромной скорости

Конспирологи уверяют, что астероид под названием Апофис на самом деле является военным кораблем пришельцев с Нибиру. Раньше уфологии не обращали внимания на этот космический объект, однако недавно он поменял траекторию своего движения и обеспокоил экспертов.

Небесное тело, идеальной формы для перемещения в космосе, не представляло угрозы Земле, передает VladTime. Однако теперь десантная капсула жителей "Звезды смерти" направляется к нашей планете. Тысячи вооруженных пришельцев войдут в атмосферу 9 октября 2019-го.

Как сообщает VistaNews, один из возможных сценариев, который ждет человечество, заключается в том, что капсула – это 340-метровый таран, от удара которого с поверхностью Земли может погибнуть все живое. Возможно, "десантники" аккуратно посадят свой корабль и начнут вторжение.